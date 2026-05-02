Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: разница между составом «Зенита» и «Краснодара» небольшая

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился оценкой текущего состояния команды и сравнил её с другими лидерами Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 мая, сине-бело-голубые одержали победу над ЦСКА в матче 28-го тура со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Результат — это набор очков. В прошлом сезоне мы набрали 66 очков, это третий результат за время моей работы, но нам этого не хватило. Да, все ждут от нас доминирования. Но в каждый сезон была команда, которая шла рядом.

Мы не стали хуже. Мы просто используем тех, кто у нас есть. Тот же Соболев — тонкий футбол не совсем для него. Игроков надо адаптировать и так далее. Сейчас у нас даже нет никого в топ-5 бомбардиров. У нас нет игрока, который бы много забивал. Сейчас у нас хорошая глубина. Но если сравнить наш стартовый состав со стартовым составом того же «Краснодара» или «Спартака», то разница небольшая», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android