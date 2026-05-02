Сергей Семак: разница между составом «Зенита» и «Краснодара» небольшая

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился оценкой текущего состояния команды и сравнил её с другими лидерами Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 мая, сине-бело-голубые одержали победу над ЦСКА в матче 28-го тура со счётом 3:1.

«Результат — это набор очков. В прошлом сезоне мы набрали 66 очков, это третий результат за время моей работы, но нам этого не хватило. Да, все ждут от нас доминирования. Но в каждый сезон была команда, которая шла рядом.

Мы не стали хуже. Мы просто используем тех, кто у нас есть. Тот же Соболев — тонкий футбол не совсем для него. Игроков надо адаптировать и так далее. Сейчас у нас даже нет никого в топ-5 бомбардиров. У нас нет игрока, который бы много забивал. Сейчас у нас хорошая глубина. Но если сравнить наш стартовый состав со стартовым составом того же «Краснодара» или «Спартака», то разница небольшая», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.