Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Франк Артига высказался о победе «Рубина» над «Балтикой»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    
Удаления: Чивич – 77' / нет

– Франк, команда продлила беспроигрышную серию, выиграла в гостях у «Балтики». Но по стилю игры – вы этого хотите видеть от команды?
– Результат очень важен – мы приезжаем сюда, чтобы одерживать победу. Была добыта важная победа, и будет неправильно рассуждать о стилистике игры в таком матче. Мы готовились тщательно и если бы приехали сюда показать ту же стилистику, как и с «Акроном», зная, какое качество поля сейчас… Вы ведь видели матч? Мяч постоянно скакал. И зная сильные стороны «Балтики» – мы бы проиграли.

Мы очень рады и счастливы. Не должно быть ощущения, что матч был неудачным. Был невероятно успешный матч. Я хочу защитить своих футболистов – они такие молодцы, они так бились! Мы должны больше радоваться результату, чем рассуждать о качестве игры, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

