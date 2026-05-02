Кисляк — о поражении ЦСКА: мастерство игроков «Зенита» сыграло свою роль

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Начало матча было хорошим, забили быстрый гол. «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового в наши ворота чуть пошатнул, во втором тайме залетели оставшиеся. Мастерство игроков «Зенита» сыграло свою роль.

У каждого клуба есть свои наигровки на стандартах. Думаю, Дивеев выполнял установку тренера, поэтому смог забить гол. Сегодня на что-то сетовать тяжело. Просто «Зенит оказался сильнее. Сложно что-то добавить», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.