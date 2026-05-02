Канищев: Дивеев был заряжен в матче с ЦСКА — хочет получить трофей, как и Глушенков

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Играла команда, которой надо было. «Зенит» добился своей цели. Дивеев забил, молодец! Он был очень заряжен. Хочет получить трофей, как и Глушенков, который пока тоже без него. Было видно, что ребята были заряженными. Но нет особых проблем, когда играешь против немотивированного соперника», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».