Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Дивеев был заряжен в матче с ЦСКА — хочет получить трофей, как и Глушенков

Канищев: Дивеев был заряжен в матче с ЦСКА — хочет получить трофей, как и Глушенков
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Играла команда, которой надо было. «Зенит» добился своей цели. Дивеев забил, молодец! Он был очень заряжен. Хочет получить трофей, как и Глушенков, который пока тоже без него. Было видно, что ребята были заряженными. Но нет особых проблем, когда играешь против немотивированного соперника», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android