«Метц» проиграл «Монако» и потерял шансы на сохранение прописки в Лиге 1

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Метц» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке из Амьена. Матч завершился победой команды гостей со счётом 2:1.

Счёт в игре на 49-й минуте открыл полузащитник «Метца» Жесси Деменге. На 61-й минуте хавбек монегасков Фоларин Балогун забил ответный мяч. На 90+2-й минуте нападающий Ансу Фати принёс победу «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты.

«Монако» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 54 очка в 32 матчах. «Метц» занимает последнее, 18-е место с 16 набранными очками и потерял шансы на сохранение места в высшем дивизионе Франции.