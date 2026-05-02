Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Метц — Монако, результат матча 2 мая 2026, счет 1:2, 32-й тур Лиги 1 2025/2026

«Метц» проиграл «Монако» и потерял шансы на сохранение прописки в Лиге 1
Комментарии

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Метц» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке из Амьена. Матч завершился победой команды гостей со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Деменге – 49'     1:1 Балогун – 61'     1:2 Фати – 90+1'    

Счёт в игре на 49-й минуте открыл полузащитник «Метца» Жесси Деменге. На 61-й минуте хавбек монегасков Фоларин Балогун забил ответный мяч. На 90+2-й минуте нападающий Ансу Фати принёс победу «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты.

«Монако» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 54 очка в 32 матчах. «Метц» занимает последнее, 18-е место с 16 набранными очками и потерял шансы на сохранение места в высшем дивизионе Франции.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android