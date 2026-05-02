Кисляк: в последних играх ЦСКА можно найти положительные вещи, не всё определяет результат

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) высказался о последних результатах команды.

«Надо искать что-то положительное. В последних двух матчах можно найти положительные вещи. Команда ищет свою игру. В начале весны были провальные матчи по игре и борьбе. А сейчас команда играет и борется. Стоит искать положительные моменты. Не только результат всё определяет. Следующие матчи могут быть интересными. Прошедшие игры надо забыть», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Армейцы не побеждают в пяти последних матчах чемпионата России.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.