Полузащитник ЦСКА Кисляк: в матче со «Спартаком» будет битва

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 6 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.

«Мы живём от матча к матчу. Стараемся настраиваться на следующую игру. Со «Спартаком» будут эмоции, битва, стадион. Это совершенно другое даже исторически», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Сегодня, 2 мая, армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3. После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.