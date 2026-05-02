Вратарь «Зенита» Адамов: стараемся не смотреть в таблицу и отталкиваться от своей игры

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о победе в матче 28-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:1) в контексте конкуренции с «Краснодаром» за чемпионство.

«Если говорить про начало матча, то мы играли в гостях при хорошей поддержке. На все игры настраиваемся одинаково. Стараемся не смотреть в таблицу и отталкиваться от своей игры», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке. «Краснодар» занимает второе место, заработав 60 очков.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».