Вратарь ЦСКА Тороп: «Зенит» забил три и потом играл на классе

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с Зенитом» (1:3).

«Забили быстрый гол, хорошо начали и атаковали. Потом «Зенит» включился в игру и начал накалять. У них хорошие стандарты. Забил три гола и потом играл на классе», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».