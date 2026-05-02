Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал момент с голом Дивеева

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о пропущенном голе от защитника санкт-петербургского «Зенита» Игоря Дивеева в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Зенит» выиграл со счётом 3:1.

«Фабио [Челестини] и тренерский штаб давали установку, как играть. Во время игры эпизоды повторяются несколько раз. Но Дивеев выходит на ударную позицию за счёт рывка. Была хорошая подача. Было сложно взаимодействовать. Не всё получалось», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 28 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 62 очка.