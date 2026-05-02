Вратарь ЦСКА Тороп объяснил третий пропущенный гол от «Зенита»
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп объяснил третий пропущенный гол от нападающего Луиса Энрике в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с Зенитом» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Было видно, что идёт какая-то заготовка. У Энрике был сложный удар, который было тяжело предугадать. Я обсуждал этот гол с Крамаренко (тренером вратарей ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».
