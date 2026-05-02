Вратарь ЦСКА Тороп объяснил третий пропущенный гол от «Зенита»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп объяснил третий пропущенный гол от нападающего Луиса Энрике в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с Зенитом» (1:3).

«Было видно, что идёт какая-то заготовка. У Энрике был сложный удар, который было тяжело предугадать. Я обсуждал этот гол с Крамаренко (тренером вратарей ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».