Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Вратарь ЦСКА Тороп объяснил третий пропущенный гол от «Зенита»

Вратарь ЦСКА Тороп объяснил третий пропущенный гол от «Зенита»
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп объяснил третий пропущенный гол от нападающего Луиса Энрике в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Было видно, что идёт какая-то заготовка. У Энрике был сложный удар, который было тяжело предугадать. Я обсуждал этот гол с Крамаренко (тренером вратарей ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

