Вратарь ЦСКА Тороп: нам надо биться друг за друга

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) высказался о настрое команды на заключительном этапе сезона.

«У нас нет такого, что мы ставим только на Кубок. Мы всегда настраиваемся на победу в каждом матче. К сожалению, не всё получается. Когда выигрываешь, все молодцы. Когда проигрываешь, это проверка на прочность. Это показывает твой стержень. Нам надо биться друг за друга», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».