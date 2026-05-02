Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп: нам надо биться друг за друга

Вратарь ЦСКА Тороп: нам надо биться друг за друга
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) высказался о настрое команды на заключительном этапе сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«У нас нет такого, что мы ставим только на Кубок. Мы всегда настраиваемся на победу в каждом матче. К сожалению, не всё получается. Когда выигрываешь, все молодцы. Когда проигрываешь, это проверка на прочность. Это показывает твой стержень. Нам надо биться друг за друга», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

