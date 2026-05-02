Вратарь ЦСКА Тороп рассказал об отношениях с Игорем Акинфеевым

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о взаимоотношениях со своим старшим коллегой Игорем Акинфеевым.

«Что касается травмы Игоря Акинфеева, такое уже было. Спокойно готовимся к каждой игре. Дай бог выигрывать, играть «на ноль». Мы с Игорем общаемся. Дай бог ему здоровья. У нас с ним особые отношения, он, можно сказать, мой наставник, всегда подсказывает. Наша вратарская бригада очень дружная», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород».