Нападающий «Зенита» Джон Дуран после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) сделал выбор между одноклубником Луисом Энрике и вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Оба игрока представляют сборную Бразилии.

— Кто лучше: Луис Энрике или Винисиус?

— Луис Энрике, — передаёт слова Дурана корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 49 матчей за клуб во всех турнирах, в которых набрал 19+12 по «гол+пас». Луис Энрике выходил на поле в 31 встрече, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.