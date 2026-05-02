Ницца — Ланс. Прямая трансляция
«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей

«Зенит» со счётом 3:1 переиграл ЦСКА в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлил свою серию без поражений в чемпионате России до восьми игр.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

В рамках данной серии команда Сергея Семака победила «Спартак» (2:0), московское «Динамо» (3:1) и «Крылья Советов» (2:1), сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), переиграла махачкалинское «Динамо» (1:0), поделила очки с «Локомотивом» (0:0), после чего одержала победы во встречах с «Ахматом» (2:0) и армейцами. В оставшихся матчах сезона сине-бело-голубые дома сыграют с «Сочи» 10 мая и с «Ростовом» — на выезде 17 мая.

«Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

