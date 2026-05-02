ЦСКА одержал только одну домашнюю победу в РПЛ в 2026 году
ЦСКА со счётом 1:3 уступил «Зениту» в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Таким образом, у армейцев лишь одна домашняя победа в чемпионате России в 2026 году.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
В 2026 году красно-синие дома в рамках РПЛ играли с московским «Динамо» (1:4), махачкалинским «Динамо» (3:1), «Сочи» (0:1), «Ростовом» (1:1) и сине-бело-голубыми. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата России команда Фабио Челестини 11 мая на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород», а 17 мая — дома с «Локомотивом».
ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.
