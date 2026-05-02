Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА одержал только одну домашнюю победу в РПЛ в 2026 году

ЦСКА одержал только одну домашнюю победу в РПЛ в 2026 году
Комментарии

ЦСКА со счётом 1:3 уступил «Зениту» в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Таким образом, у армейцев лишь одна домашняя победа в чемпионате России в 2026 году.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

В 2026 году красно-синие дома в рамках РПЛ играли с московским «Динамо» (1:4), махачкалинским «Динамо» (3:1), «Сочи» (0:1), «Ростовом» (1:1) и сине-бело-голубыми. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата России команда Фабио Челестини 11 мая на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород», а 17 мая — дома с «Локомотивом».

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

Материалы по теме
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android