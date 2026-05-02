Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о поражении от «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Что касается матча, мы неплохо провели первый тайм. Жалко, что пропустили со стандарта. В перерыве сказал команде, что первые 15 минут второго тайма очень важные, что пропустить нельзя. Но мы это сделали, пропустили гол. Такое недопустимо», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 28 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 62 очка.