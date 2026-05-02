Главный тренер ЦСКА Челестини: у меня не было мыслей уйти из клуба

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3) высказался о возможном уходе из клуба.

«У меня не было мыслей уйти из клуба. Я до последнего борюсь и сражаюсь. Так всегда было в моей карьере. Да, весна плохая. По уровню игры, по результату. Но осень была фантастическая. А сейчас два плохих месяца», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 28 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 62 очка.