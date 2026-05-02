Главный тренер ЦСКА Челестини обвинил журналиста в неуважении
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3) оценил поведение журналиста как неуважительное.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— Сегодня мы не будем спрашивать вас об отставке, потому что вас уже спрашивали (журналист улыбается). Как вам сегодняшний матч?
— Пожалуйста, когда говорите о моей работе, о моей возможной отставке, не смейтесь, пожалуйста. Это огромное проявление неуважения, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 28 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 62 очка.
Комментарии
