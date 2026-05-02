Главный тренер ЦСКА Челестини обвинил журналиста в неуважении

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3) оценил поведение журналиста как неуважительное.

— Сегодня мы не будем спрашивать вас об отставке, потому что вас уже спрашивали (журналист улыбается). Как вам сегодняшний матч?

— Пожалуйста, когда говорите о моей работе, о моей возможной отставке, не смейтесь, пожалуйста. Это огромное проявление неуважения, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 28 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 62 очка.