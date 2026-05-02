Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о предстоящем матче со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 6 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.

— Как такой разобранной команде победить «Спартак»?

— Надо подняться, отряхнуться. Завтра на тренировке я скажу ребятам: «Если кто-то не готов биться, вам здесь нечего делать». Таким будет мой посыл. Постараемся подняться на ноги к среде, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 мая, армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3. После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.