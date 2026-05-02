Фабио Челестини объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию на 40 минут

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему опоздал на пресс-конференцию после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Простите, что я опоздал. У меня был разговор с Бабаевым (генеральным директором ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Сегодня оказался более затяжным, чем обычно бывает», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».