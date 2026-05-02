«Понравился настрой команды». Дивеев — о волевой победе «Зенита» над ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе своей команды в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

— Игорь, очень много эмоций, очень много событий. Поделитесь мыслями об этой победе.

— Главное, что мы сегодня выиграли. Хотели сыграть, конечно, «на ноль», но такой пенальти после такого нелепого аута, когда нам скинули… Видимо, кто-то как-то не подстраховал. Может быть, это я должен был быть. Ничего страшного, мы не бросили, а наоборот, начали давить, больше контролировать, создавать моменты. Здорово, что мы выиграли.

— Согласны ли вы с тем, что, не будь этого пенальти, может быть, игра бы сложилась иначе, и он завёл дополнительно?

— Не знаю, честно. Ну, может быть, да, завёл, потому что четвёртая или пятая минута была. Сразу поняли, что мы проигрываем, надо давать, отдавать. Понравился настрой команды, поэтому было здорово, что мы начали атаковать и забивать, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.