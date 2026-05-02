Ницца — Ланс. Прямая трансляция
«Понравился настрой команды». Дивеев — о волевой победе «Зенита» над ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе своей команды в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— Игорь, очень много эмоций, очень много событий. Поделитесь мыслями об этой победе.
— Главное, что мы сегодня выиграли. Хотели сыграть, конечно, «на ноль», но такой пенальти после такого нелепого аута, когда нам скинули… Видимо, кто-то как-то не подстраховал. Может быть, это я должен был быть. Ничего страшного, мы не бросили, а наоборот, начали давить, больше контролировать, создавать моменты. Здорово, что мы выиграли.

— Согласны ли вы с тем, что, не будь этого пенальти, может быть, игра бы сложилась иначе, и он завёл дополнительно?
— Не знаю, честно. Ну, может быть, да, завёл, потому что четвёртая или пятая минута была. Сразу поняли, что мы проигрываем, надо давать, отдавать. Понравился настрой команды, поэтому было здорово, что мы начали атаковать и забивать, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.

