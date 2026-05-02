Челестини: обмен Дивеева на Гонду не ошибка. Мы стали сильнее, чем были

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) заявил, что не считает ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, ранее выступавшего за петербуржцев, в рамках прошлого зимнего трансферного окна. Дивеев забил один из голов сине-бело-голубых в прошедшей игре.

«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убеждён в этом. Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.