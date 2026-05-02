Фабио Челестини не стал комментировать информацию о переговорах с «Леванте»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3) не стал комментировать информацию о переговорах с «Леванте». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Кто рассказал о моих переговорах с «Леванте»? Инсайдер? Хороший инсайдер. Я не комментирую инсайды. Я каждый день работаю здесь. Мой контракт с ЦСКА до конца следующего сезона», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
