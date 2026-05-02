Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне высказался о 1000-м матче в качестве тренера после победы над «Валенсией»

Диего Симеоне высказался о 1000-м матче в качестве тренера после победы над «Валенсией»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от 1000-го матча в карьере. Юбилейной игрой специалиста стала встреча с «Валенсией» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Луке – 74'     0:2 Llorente – 82'    

«1000 матчей в качестве тренера! Благодарю всех, кто был рядом и помогал мне достичь этой отметки — игроков, коллег, руководителей, болельщиков — с момента, когда я начал тренерскую работу в 2006 году. Спасибо за все моменты, за все уроки и за возможность заниматься любимым делом. Продолжим в том же духе, пока есть силы!» — написал Симеоне в социальной сети Х.

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» 23 декабря 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Предыдущим клубом тренера был аргентинский «Расинг».

Материалы по теме
Sky Sports: «Атлетико» не хочет продавать Альвареса и оценил его в € 150 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android