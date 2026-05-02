Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Хазм — Аль-Хиляль, результат матча 2 мая 2026, счет 0:3, 31-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Хазм» в саудовской Про-Лиге, Бензема забил один из голов
Комментарии

Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хазм» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Хазм Клаб Стэдиум» (Ар-Расс, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Никола Дабанович из Черногории. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
02 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 9'     0:2 Леонардо – 82'     0:3 Невеш – 90+3'    

Первый гол в матче забил Карим Бензема. Французский нападающий «Аль-Хиляля» отличился в начале встречи, на девятой минуте. Во втором тайме, на 82-й минуте, форвард Маркос Леонардо увеличил преимущество гостей. В конце встречи, на 90+3-й минуте, полузащитник Рубен Невеш реализовал пенальти и сделал счёт разгромным.

После 30 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Хазм» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Возглавляет таблицу «Аль-Наср» с 79 очками.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Аль-Наср» может перевести сына Роналду в основную команду
Истории
«Аль-Наср» может перевести сына Роналду в основную команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android