«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Хазм» в саудовской Про-Лиге, Бензема забил один из голов

Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хазм» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Хазм Клаб Стэдиум» (Ар-Расс, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Никола Дабанович из Черногории. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил Карим Бензема. Французский нападающий «Аль-Хиляля» отличился в начале встречи, на девятой минуте. Во втором тайме, на 82-й минуте, форвард Маркос Леонардо увеличил преимущество гостей. В конце встречи, на 90+3-й минуте, полузащитник Рубен Невеш реализовал пенальти и сделал счёт разгромным.

После 30 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Хазм» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке. Возглавляет таблицу «Аль-Наср» с 79 очками.