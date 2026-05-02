Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Игорь Дивеев поделился эмоциями от гола в ворота ЦСКА, за который выступал ранее

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от забитого гола в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Ранее футболист выступал за армейцев, а в рамках прошлого трансферного окна присоединился к петербуржцам.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— В прошлом матче с «Ахматом» первое результативное действие на свой счёт вы записали — голевую передачу. После матча очень досадовали, что всё никак не можете забить. Вы вообще могли представить, что это произойдёт в матче с ЦСКА?
— Я, честно, на каждую игру настраиваюсь на гол. У меня в каждой игре какие-то есть полумоменты, где-то могу забить, и как-то чуть-чуть не хватает, не попадаю. Где-то с Махачкалой не попал, с «Динамо» не попал. Много моментов бывало. И поэтому сегодня, слава богу, хорошо попал именно в ближний угол, где Слава Тороп не смог достать. Поэтому наконец-то забил.

— Это ведь настоящий сюжет. Что почувствовали вообще внутри в этот момент?
— Понятно, здорово, что забил, но всё равно эмоции — то, что я на стадионе ЦСКА против ЦСКА, бывшей моей команды, в которой я провёл шесть лет, — это такое себе. Поэтому главное, что выиграли, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.

