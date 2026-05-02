«Зенит» после победы над ЦСКА опубликовал ответный ролик с отсылкой к видео армейцев

Санкт-петербургский «Зенит» в телеграм-канале опубликовал видео, посвящённое победе над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее армейцы выложили в Сеть ролик с анонсом игры с сине-бело-голубыми, выполненный в стилистике старых консольных видеоигр.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке. Второе место занимает «Краснодар» (60), «быки» имеют игру в запасе.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».