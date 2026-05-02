Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета подвёл итоги матча «Арсенала» с «Фулхэмом» в 35-м туре АПЛ

Микель Артета подвёл итоги матча «Арсенала» с «Фулхэмом» в 35-м туре АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уверенную победу над «Фулхэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

— Насколько вы довольны игрой команды?
— Отличная командная игра с самого начала. Были и яркие индивидуальные выступления, что тоже очень важно. Игра получилась очень живой, было много отличных атакующих действий. Мы действовали действительно очень интенсивно в высоком прессинге. Когда стадион создаёт такую атмосферу, сопернику бывает непросто.

— Как удалось так хорошо сыграть, несмотря на ротацию состава?
— В целом это именно тот матч, которого мы ожидали. У нас было больше доступных игроков. Да, перед игрой мы потеряли нескольких футболистов, но в целом на поле был хороший баланс с точки зрения качества игры.

— Сегодня команда выглядела более раскрепощённой.
— Мы продемонстрировали авторитет, решимость и хладнокровие. Мы привнесли на поле много энергии, и игроки блестяще на это отреагировали.

— Насколько высока энергия в команде сейчас?
— Да. Команда демонстрирует стабильность на протяжении всего года. Думаю, мы выиграли больше матчей, чем когда‑либо за один год в истории клуба.

— Насколько важна эта неделя, учитывая ответный матч Лиги чемпионов с «Атлетико»?
— Всё так, как есть. Мы в рабочем ритме. Нам предстоит сыграть в одном из самых важных матчей в истории стадиона, — приводит слова Артеты NBC Sports.

Материалы по теме
«Подобного я раньше не видел». Артета назвал лучший матч, который он когда-либо смотрел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android