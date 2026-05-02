Микель Артета подвёл итоги матча «Арсенала» с «Фулхэмом» в 35-м туре АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уверенную победу над «Фулхэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

— Насколько вы довольны игрой команды?

— Отличная командная игра с самого начала. Были и яркие индивидуальные выступления, что тоже очень важно. Игра получилась очень живой, было много отличных атакующих действий. Мы действовали действительно очень интенсивно в высоком прессинге. Когда стадион создаёт такую атмосферу, сопернику бывает непросто.

— Как удалось так хорошо сыграть, несмотря на ротацию состава?

— В целом это именно тот матч, которого мы ожидали. У нас было больше доступных игроков. Да, перед игрой мы потеряли нескольких футболистов, но в целом на поле был хороший баланс с точки зрения качества игры.

— Сегодня команда выглядела более раскрепощённой.

— Мы продемонстрировали авторитет, решимость и хладнокровие. Мы привнесли на поле много энергии, и игроки блестяще на это отреагировали.

— Насколько высока энергия в команде сейчас?

— Да. Команда демонстрирует стабильность на протяжении всего года. Думаю, мы выиграли больше матчей, чем когда‑либо за один год в истории клуба.

— Насколько важна эта неделя, учитывая ответный матч Лиги чемпионов с «Атлетико»?

— Всё так, как есть. Мы в рабочем ритме. Нам предстоит сыграть в одном из самых важных матчей в истории стадиона, — приводит слова Артеты NBC Sports.