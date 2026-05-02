«Аталанта» и «Дженоа» не забили голов и сыграли вничью в 35-м туре Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ивано Пеццуто. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не забили голов по ходу встречи.

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 55 набранных очков в 35 встречах. «Дженоа» с 40 очками располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Интер» (79).

В следующем туре «Аталанта» встретится с «Миланом» 10 мая. В этот же день «Дженоа» сыграет с «Фиорентиной».