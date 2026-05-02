Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Аякс — ПСВ, результат матча 2 мая 2026, счёт 2:2, 32-й тур Эредивизии 2025/2026

«Аякс» и ПСВ сыграли вничью в матче 32-го тура Эредивизии
Комментарии

Окончен матч 32-го тура нидерландской Эредивизии, в котором играли амстердамский «Аякс» и ПСВ из Эйндховена. После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра матча выступил Аллард Линдхут.

Нидерланды — Эредивизия . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Пепи – 1'     1:1 Гоэи – 11'     1:2 Боадю – 77'     2:2 Годтс – 90+2'    

Рикардо Пепи вывел гостей вперёд на первой минуте, Антон Гоэи на 11-й минуте сравнял счёт. Мирон Боадю на 77-й минуте вновь обеспечил ПСВ преимущество, однако Мика Годтс на 90+2-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Аякс» с 55 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Эредивизии, ПСВ, ранее досрочно ставший чемпионом Нидерландов, возглавляет турнирную таблицу с 78 очками.

