«Аякс» и ПСВ сыграли вничью в матче 32-го тура Эредивизии

Окончен матч 32-го тура нидерландской Эредивизии, в котором играли амстердамский «Аякс» и ПСВ из Эйндховена. После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра матча выступил Аллард Линдхут.

Рикардо Пепи вывел гостей вперёд на первой минуте, Антон Гоэи на 11-й минуте сравнял счёт. Мирон Боадю на 77-й минуте вновь обеспечил ПСВ преимущество, однако Мика Годтс на 90+2-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Аякс» с 55 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Эредивизии, ПСВ, ранее досрочно ставший чемпионом Нидерландов, возглавляет турнирную таблицу с 78 очками.