«Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 34-го тура Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Осасуна» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился победой команды гостей со счётом 2:1.

Счёт в игре открыл нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски на 81-й минуте. Спустя пять минут форвард Ферран Торрес удвоил преимущество «Барселоны». На 89-й минуте нападающий «Осасуны» Рауль сократил отставание в счёте.

«Красные» набрали 42 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые заработали 88 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Осасуна» победила «Севилью» со счётом 2:1, а «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. В следующем туре «Осасуна» сыграет с «Леванте» 8 мая, а каталонский клуб встретится с мадридским «Реалом» 10 мая.