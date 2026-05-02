Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов отреагировал на поражение «Балтики» в игре с «Рубином»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат встречи 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» победил «Балтику» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    
Удаления: Чивич – 77' / нет

«Перед игрой я говорил, что «Рубин» не проиграет «Балтике», даже в гостях в Калининграде. По моему мнению, казанская команда более техничная и разнообразная в комбинационном плане, не такая прямолинейная, как хозяева. Плюс в физической борьбе, которую навязывает «Балтика» всем соперникам, «Рубин» точно не уступит.

Я предсказывал жёсткую борьбу с большим количеством фолов, жёлтых карточек и возможной красной. Всё именно так и произошло — полно горчичников с обеих сторон, удаление было. Нельзя не отметить, что у «Рубина» есть настоящий бомбардир Даку, который и решил исход встречи.

Даку классно забил со стандарта — это уровень. Я считаю, что «Рубин» ни в чём не уступил «Балтике» и в целом заслуженно победил. Это очевидно, что казанцы показали более качественный футбол и реализовали свои преимущества», – написал Бубнов в своём телеграм-канале.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы набрали 46 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

«Балтика» продлила печальную серию в РПЛ. Ход Талалаева с кепкой опять не сработал. Видео
