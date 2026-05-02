Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шальке-04 — Фортуна, результат матча 2 мая 2026, счёт 1:0, Вторая Бундеслига 2025/2026

«Шальке-04» вернулся в Бундеслигу спустя три сезона
Комментарии

Завершён матч 32-го тура Второй Бундеслиги, в котором играли «Шальке» Гельзенкирхен и «Фортуна» Дюссельдорф. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «горняки». Встреча состоялась на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра матча выступил Патрик Иттрих из Гамбурга.

Германия — Вторая Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Караман – 15'    

Единственный гол в этой игре забил Кенан Караман на 15-й минуте.

После этой игры «Шальке» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, команда досрочно вышла в Бундеслигу. На второй строчке с 58 очками располагается «Падерборн», у которого есть игра в запасе, однако он не сможет обогнать «горняков» по очкам, а в случае равенства таковых преимущество будет на стороне команды из Гельзенкирхена по причине двух побед в личных встречах в текущем сезоне. «Фортуна» с 34 очками находится на 15-м месте.

Календарь матчей Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» избежала поражения от «Хайденхайма» с последнего места в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android