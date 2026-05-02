«Шальке-04» вернулся в Бундеслигу спустя три сезона

Завершён матч 32-го тура Второй Бундеслиги, в котором играли «Шальке» Гельзенкирхен и «Фортуна» Дюссельдорф. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «горняки». Встреча состоялась на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра матча выступил Патрик Иттрих из Гамбурга.

Единственный гол в этой игре забил Кенан Караман на 15-й минуте.

После этой игры «Шальке» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, команда досрочно вышла в Бундеслигу. На второй строчке с 58 очками располагается «Падерборн», у которого есть игра в запасе, однако он не сможет обогнать «горняков» по очкам, а в случае равенства таковых преимущество будет на стороне команды из Гельзенкирхена по причине двух побед в личных встречах в текущем сезоне. «Фортуна» с 34 очками находится на 15-м месте.