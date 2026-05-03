Дркушич прыгал на голову Мусаеву, Соболев выворачивал ногу к мячу. Фото победы «Зенита»

2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» состоялся матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит». В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев. Победу со счётом 3:1 одержали сине-бело-голубые.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На пятой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев вывел «Зенит» вперёд. На 60-й минуте Луис Энрике забил третий мяч гостей.