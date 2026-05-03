«Ланс» упустил шанс приблизиться к «ПСЖ» в Лиге 1, сыграв вничью с «Ниццей»

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч завершился вничью — 1:1.

Счёт в игре на 61-й минуте открыл нападающий «Ланса» Аллан Сент-Максимен. На 82-й минуте красную карточку получил игрок команды гостей Саул Абдулхамид. Защитник команды из Ниццы Али Абди сравнял счёт на 84-й минуте.

«Ницца» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 31 очко в 32 матчах. «Ланс» занимает второе место с 64 набранными очками после 31 игры. На первой строчке располагается «ПСЖ» (70).

В следующем туре команда из Ниццы сыграет на выезде с «Осером» 10 мая, а клуб из Ланса на домашнем стадионе примет «Нант» 8 мая.