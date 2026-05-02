Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дивеев ответил, о чём команда говорила в перерыве матча с ЦСКА

Защитник «Зенита» Дивеев ответил, о чём команда говорила в перерыве матча с ЦСКА
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) рассказал, о чём в команде разговаривали в перерыве. После первого тайма счёт был 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— Ушли на перерыв при ничейном счёте. О чём в раздевалке говорили в перерыве? Как настраивались на второй тайм?
— Был разговор, что нам нужно больше контролировать мяч, больше разворачивать, не торопиться, создавать моменты. Просто разворачивать, чтобы футболисты ЦСКА бегали. И тогда мы будем вскрывать зону и реализовывать свои моменты. И как раз когда Соболь забил, был небольшой контроль мяча: подал Глуш и забили. Отличный, прекрасный гол, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
«Понравился настрой команды». Дивеев — о волевой победе «Зенита» над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android