Защитник «Зенита» Дивеев ответил, о чём команда говорила в перерыве матча с ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) рассказал, о чём в команде разговаривали в перерыве. После первого тайма счёт был 1:1.

— Ушли на перерыв при ничейном счёте. О чём в раздевалке говорили в перерыве? Как настраивались на второй тайм?

— Был разговор, что нам нужно больше контролировать мяч, больше разворачивать, не торопиться, создавать моменты. Просто разворачивать, чтобы футболисты ЦСКА бегали. И тогда мы будем вскрывать зону и реализовывать свои моменты. И как раз когда Соболь забил, был небольшой контроль мяча: подал Глуш и забили. Отличный, прекрасный гол, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.