Защитник «Зенита» Дивеев ответил, о чём команда говорила в перерыве матча с ЦСКА
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) рассказал, о чём в команде разговаривали в перерыве. После первого тайма счёт был 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— Ушли на перерыв при ничейном счёте. О чём в раздевалке говорили в перерыве? Как настраивались на второй тайм?
— Был разговор, что нам нужно больше контролировать мяч, больше разворачивать, не торопиться, создавать моменты. Просто разворачивать, чтобы футболисты ЦСКА бегали. И тогда мы будем вскрывать зону и реализовывать свои моменты. И как раз когда Соболь забил, был небольшой контроль мяча: подал Глуш и забили. Отличный, прекрасный гол, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба с берегов Невы.
