Александр Бубнов: «Зенит» победил ЦСКА на классе, даже не прилагая больших усилий

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» победил ЦСКА со счётом 3:1.

«Зенит» в этом матче был очевидным фаворитом, играя практически оптимальным составом против ослабленного ЦСКА. У армейцев серьёзные потери, плохой психологический климат и проблемы с физической готовностью — они не могут играть одинаково от первой до последней минуты. Если ЦСКА хорошо начинает первый тайм, то во втором обязательно проседает, а у «Зенита» наоборот — могут добавить, и добавить прилично.

ЦСКА мог дать бой, но ему нужно было тактически закрыться, играть без номинальных нападающих — выпустить Алвеса и Кармо как атакующих полузащитников, заблокировать среднюю линию «Зенита» и использовать контратаки. Армейцы неплохо начали, на третьей минуте повели после пенальти Облякова, получили фору и могли перестроиться на игру вторым номером. Но если в первом тайме ещё оказывали сопротивление, то во втором «Зенит» прибавил, и ЦСКА не выдержал темп.

«Зенит» забил фирменные голы своих ведущих игроков — Дивеев головой после углового, Энрике классно обыграл на замахах в штрафной и прицельно пробил, Соболев продавил защитника головой после идеальной передачи Глушенкова. Я считаю, что «Зенит» победил на классе, даже не прилагая больших усилий, в отличие от матча с «Локомотивом», где потерял очки. При такой игре ЦСКА даже вничью бы не сыграл — у них не было голевых моментов, кроме пенальти», – написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.