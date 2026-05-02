Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Зенит» победил ЦСКА на классе, даже не прилагая больших усилий

Александр Бубнов: «Зенит» победил ЦСКА на классе, даже не прилагая больших усилий
Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» победил ЦСКА со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Зенит» в этом матче был очевидным фаворитом, играя практически оптимальным составом против ослабленного ЦСКА. У армейцев серьёзные потери, плохой психологический климат и проблемы с физической готовностью — они не могут играть одинаково от первой до последней минуты. Если ЦСКА хорошо начинает первый тайм, то во втором обязательно проседает, а у «Зенита» наоборот — могут добавить, и добавить прилично.

ЦСКА мог дать бой, но ему нужно было тактически закрыться, играть без номинальных нападающих — выпустить Алвеса и Кармо как атакующих полузащитников, заблокировать среднюю линию «Зенита» и использовать контратаки. Армейцы неплохо начали, на третьей минуте повели после пенальти Облякова, получили фору и могли перестроиться на игру вторым номером. Но если в первом тайме ещё оказывали сопротивление, то во втором «Зенит» прибавил, и ЦСКА не выдержал темп.

«Зенит» забил фирменные голы своих ведущих игроков — Дивеев головой после углового, Энрике классно обыграл на замахах в штрафной и прицельно пробил, Соболев продавил защитника головой после идеальной передачи Глушенкова. Я считаю, что «Зенит» победил на классе, даже не прилагая больших усилий, в отличие от матча с «Локомотивом», где потерял очки. При такой игре ЦСКА даже вничью бы не сыграл — у них не было голевых моментов, кроме пенальти», – написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

