Тренер «Баварии» Компани высказался о ничьей с «Хайденхаймом»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом» (3:3).
Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 3
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Зивзивадзе – 22' 0:2 Динкчи – 31' 1:2 Горецка – 44' 2:2 Горецка – 57' 2:3 Зивзивадзе – 76' 3:3 Олисе – 90+10'
«Всё дело в нашем настрое и вере в себя. Разумеется, мы могли сыграть гораздо лучше, но не нужно забывать и о том, что парни сделали всё, чтобы избежать поражения. Нужно сохранить эту мотивацию и для нашей следующей игры. Всё остальное — лишь детали, над которыми нам нужно поработать. «Хайденхайм» отчаянно боролся, грамотно оборонялся. В начале матча мы играли не в полную силу, соперник смог извлечь из этого выгоду», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.
