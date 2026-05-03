Тренер «Баварии» Компани высказался о ничьей с «Хайденхаймом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом» (3:3).

«Всё дело в нашем настрое и вере в себя. Разумеется, мы могли сыграть гораздо лучше, но не нужно забывать и о том, что парни сделали всё, чтобы избежать поражения. Нужно сохранить эту мотивацию и для нашей следующей игры. Всё остальное — лишь детали, над которыми нам нужно поработать. «Хайденхайм» отчаянно боролся, грамотно оборонялся. В начале матча мы играли не в полную силу, соперник смог извлечь из этого выгоду», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.