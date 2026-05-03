«Нырял, ныряю и буду нырять!» Соболев — о голе в ворота ЦСКА
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свой гол в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Нырял, ныряю и буду нырять!» – написал Соболев в своём телеграм-канале.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».
