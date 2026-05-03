«Нырял, ныряю и буду нырять!» Соболев — о голе в ворота ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свой гол в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

«Нырял, ныряю и буду нырять!» – написал Соболев в своём телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».