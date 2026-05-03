Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак отреагировал на сравнения Соболева с Холандом

Тренер «Зенита» Семак отреагировал на сравнения Соболева с Холандом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:1) отреагировал на сравнения нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— После домашнего матча «Зенита» с «Ахматом» Нино сравнил Александра Соболева с Эрлингом Холандом.
— По скорости?

— По всем скиллам, которые только есть у Александра. И в сегодняшнем матче Соболев выглядел блестяще, через себя пробил, мог забить, победный гол записал на свой счёт. От него отлетали защитники: Данилов и Жоау Виктор. Что вы можете сказать по этому поводу и можем ли называть его Холандом после сегодняшнего матча?
— Я не видел, чтобы отлетали защитники. То, что он забил хороший мяч… Безусловно, он умница. И то, что он в последнее время демонстрирует результативность, прежде всего… Невозможно же… 25 лет тренируется, а потом за день поменял те или иные качества. Нет, просто почему раньше он не забивал и все говорили, что Семак зачем-то его ставит. Просто у него есть компенсаторные качества за счёт его трудолюбия.

Он очень много двигается, если вы посмотрите, он старается. И вот это старание конвертировалось в забитые мячи. Все говорят, вот другой Соболев. Нет, не другой, просто для нападающего важно забивать. Есть статистика, и все говорят, вот Соболев там… Нет, он как старался, так и старается. У многих игроков так. Вот уже 10-14 игр не забивал Даку, забил сегодня. Поэтому бывает такое, что не идёт или не получается. Сколько у него моментов в первом матче было против ЦСКА в нашем домашнем. Наверное, шесть раз бил по воротам, не мог забить. И сколько моментов, которые в упор бьёт, и вратари спасают. Сейчас по-другому. У него сейчас есть результативность, и все сразу говорят, что раз пришли голы, значит, что-то поменялось. Нет, он так же работает. Просто пришли голы — это как раз заслуга за его труд, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
