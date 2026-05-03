Ницца — Ланс. Прямая трансляция
«Барселона» оторвалась от «Реала» на 14 очков в Ла Лиге, у «сливочных» осталось пять игр

«Барселона» победила «Осасуну» со счётом 2:1 в матче 34-го тура испанской Ла Лиги. Тем самым каталонский клуб оторвался от мадридского «Реала» на 14 очков в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом у «сливочных» осталось пять игр до конца сезона.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 81'     0:2 Ф. Торрес – 86'     1:2 Рауль – 88'    

Завтра, 3 мая, «Реал» встретится с «Эспаньолом» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Если подопечные Альваро Арбелоа не смогут одержать победу, сине-гранатовые выиграют чемпионат Испании.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Отметим, что очная встреча «Барселоны» и «Реала» состоится в 35-м туре Ла Лиги. Игра пройдёт 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

«Барселона» набрала 88 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 74 очка и матч в запасе, располагается на второй строчке.

Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные
