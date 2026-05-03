«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в 34-м туре
«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в испанской Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:1). Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Главным арбитром встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
1 : 2
0:1 Левандовски – 81' 0:2 Ф. Торрес – 86' 1:2 Рауль – 88'
Последний раз каталонский клуб проигрывал 16 февраля в игре 24-го тура с «Жироной» со счётом 1:2. С тех пор «Барселона» одержала победы над «Леванте», «Вильярреалом», «Атлетиком» из Бильбао, «Севильей», «Райо Вальекано», мадридским «Атлетико», «Эспаньолом», «Сельтой», «Хетафе» и «Осасуной».
Сине-гранатовые заработали 88 очков и занимают первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал» на 14 очков. В следующем матче «Барселона» встретится с «Реалом» 10 мая.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
