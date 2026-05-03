Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в 34-м туре

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в 34-м туре
Комментарии

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в испанской Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:1). Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Главным арбитром встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 81'     0:2 Ф. Торрес – 86'     1:2 Рауль – 88'    

Последний раз каталонский клуб проигрывал 16 февраля в игре 24-го тура с «Жироной» со счётом 1:2. С тех пор «Барселона» одержала победы над «Леванте», «Вильярреалом», «Атлетиком» из Бильбао, «Севильей», «Райо Вальекано», мадридским «Атлетико», «Эспаньолом», «Сельтой», «Хетафе» и «Осасуной».

Сине-гранатовые заработали 88 очков и занимают первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал» на 14 очков. В следующем матче «Барселона» встретится с «Реалом» 10 мая.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
ЦСКА может возглавить экс-тренер молодёжки «Барселоны» — Моретто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android