«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в 34-м туре

«Барселона» одержала 10-ю победу подряд в испанской Ла Лиге, обыграв «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:1). Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Главным арбитром встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Последний раз каталонский клуб проигрывал 16 февраля в игре 24-го тура с «Жироной» со счётом 1:2. С тех пор «Барселона» одержала победы над «Леванте», «Вильярреалом», «Атлетиком» из Бильбао, «Севильей», «Райо Вальекано», мадридским «Атлетико», «Эспаньолом», «Сельтой», «Хетафе» и «Осасуной».

Сине-гранатовые заработали 88 очков и занимают первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал» на 14 очков. В следующем матче «Барселона» встретится с «Реалом» 10 мая.