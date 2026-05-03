«Как-то буднично». Денис Казанский — об игре «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом». Игра состоялась 2 мая и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:1.

«Два претендента играют в параллель и с одинаковым олимпийским спокойствием и классом забирают своё («Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ со счётом 3:0. — Прим. «Чемпионата»). ЦСКА, пусть и устроил бурю в начале, оказался бурей в стакане. Раздражение Баринова в перерыве действительно считывается: два раза мяч летит в одну точку, два раза «двухметровые» игроки не успевают за опекой. Такой наивности вряд ли ожидал и сам «Зенит».

Единственное, что за всю эту 90-минутную дорогу боли армейцам вспомнить, так это творческий розыгрыш штрафного. С короткого… не забили, разумеется. Понятно, что с такой парой ЦЗ играть против любого соперника «весело». Но не до такой же степени, когда разбита вся игра в центре поля и ни малейшего намёка на организацию в атаке. ЦСКА весной просто не узнать. Команда без лица. Обычно решения в такой ситуации просты и логичны. Ждать, когда состав дозреет до Челестини, или наоборот — никто не будет.

А «Зенит» удивительно спокойно во втором тайме забирает игру. Петербуржцы бегали с мячом, армейцы за ними. Как-то буднично. Даже слишком. Но фон дело самого ЦСКА. А вот играющие, наконец, Глушенков, Вендел, Луис Энрике показывают сколько здесь потенциала. Когда хотят. Или позволяют. Как в случае с голом Луиса Энрике. Гаич уехал, но как попал!» — написал Казанский в телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».