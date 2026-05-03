Главная Футбол Новости

Порту — Алверка, результат матча 2 мая 2026, счёт 1:0, 32-й тур Примейры 2025/2026

«Порту» досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2025/2026
Окончен матч 32-го тура португальской Примейры, в котором играли «Порту» и «Алверка». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «драконы». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра матча выступил Давид Силва.

1:0 Беднарек – 40'    

Единственный гол в этой встрече забил Ян Беднарек на 40-й минуте.

После этой игры «Порту» досрочно стал чемпионом Португалии, это 31-й подобный титул клуба. «Драконы» с 85 очками после 32 матчей возглавляют турнирную таблицу Примейры, на второй строчке с 76 очками после аналогичного количества игр располагается «Бенфика». «Алверка» с 38 очками находится на девятом месте.

