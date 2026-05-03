40-летний Джеко, который помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу, высказался о своём будущем

Боснийский нападающий «Шальке-04» Эдин Джеко после оформления с командой выхода в Бундеслигу дал комментарий касательно своего будущего. Футболисту 40 лет, он пополнил состав «горняков» в январе.

«Я принял правильное решение, перейдя в «Шальке-04». Выйти в Бундеслигу, после чего сыграть на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Герцеговины — просто мечта. Возможно, без «Шальке» я бы не смог этого достичь.

Теперь же мы с командой наслаждаемся моментом, празднуем. У меня есть ещё немало времени, чтобы подумать о будущем. Когда ты видишь всё это [празднование повышения в классе], то понимаешь, ради чего играешь в футбол. Я не хочу останавливаться, чувствую себя хорошо. Но мне уже 40 лет, посмотрим, как я себя буду чувствовать после чемпионата мира. А потом всё обсудим с клубом», — приводит слова Джеко журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X со ссылкой на Sky Sport.