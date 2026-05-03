Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в нападающем «Брентфорда» — Скира

«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в нападающем «Брентфорда» — Скира
Комментарии

Лондонские клубы «Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х. В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал одну результативную передачу в 37 матчах за клуб во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о том, что «Брентфорд» готов рассмотреть предложения по продаже бразильского футболиста, если сумма сделки превысит £ 71 млн (€ 81,6 млн).

Игор Тьяго перешёл в «Брентфорд» в июле 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Игора Тьяго составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Барселона» рассматривает форварда «Челси» как альтернативу Хулиану Альваресу — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android