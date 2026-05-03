«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в нападающем «Брентфорда» — Скира

Лондонские клубы «Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х. В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал одну результативную передачу в 37 матчах за клуб во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о том, что «Брентфорд» готов рассмотреть предложения по продаже бразильского футболиста, если сумма сделки превысит £ 71 млн (€ 81,6 млн).

Игор Тьяго перешёл в «Брентфорд» в июле 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Игора Тьяго составляет € 50 млн.