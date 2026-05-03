Корнаухов назвал положительную сторону ЦСКА, которая повлияла на качество игры «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о завершившемся матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором армейцы дома проиграли «Зениту» со счётом 1:3.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— То вдохновение, которого ждали от Луиса Энрике, пришлось на эту игру. Плюс ЦСКА, наверное, в том, хотя не для их болельщиков, что они заставили футболистов «Зенита» проявлять те качества, за которые их приглашали и брали как суперзвезд. «Зенит» провёл очень хороший матч. И теперь «Краснодару» нельзя терять очки. Мне понравилось, как выглядели личности в командной игре «Зенита». Команда сыграла на своих лучших качествах на протяжении всего матча.

— У ЦСКА были шансы?
— Были. В первом тайме они играли хорошо. Во втором тайме допустили ошибки, которые использовал «Зенит». И после этого все устаканилось, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
