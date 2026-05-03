Корнаухов назвал положительную сторону ЦСКА, которая повлияла на качество игры «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о завершившемся матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором армейцы дома проиграли «Зениту» со счётом 1:3.

— То вдохновение, которого ждали от Луиса Энрике, пришлось на эту игру. Плюс ЦСКА, наверное, в том, хотя не для их болельщиков, что они заставили футболистов «Зенита» проявлять те качества, за которые их приглашали и брали как суперзвезд. «Зенит» провёл очень хороший матч. И теперь «Краснодару» нельзя терять очки. Мне понравилось, как выглядели личности в командной игре «Зенита». Команда сыграла на своих лучших качествах на протяжении всего матча.

— У ЦСКА были шансы?

— Были. В первом тайме они играли хорошо. Во втором тайме допустили ошибки, которые использовал «Зенит». И после этого все устаканилось, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.