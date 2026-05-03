«Пойду с женой посмотреть на фокусника». Флик — о возможном чемпионстве после игры «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями от возможного чемпионства каталонцев в Ла Лиге по итогам сезона-2025/2026. Напомним, в матче 34-го тура сине-гранатовые были сильнее «Осасуны» (2:1). Команда может досрочно выиграть Примеру, если «Реал» Мадрид в грядущей встрече того же тура потеряет очки в от «Эспаньола».

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 81'     0:2 Ф. Торрес – 86'     1:2 Рауль – 88'    

— Вы бы предпочли выиграть титул, играя с «Реалом» или удобно устроившись на диване?
— Мы выполнили свою работу, одержав победу, и теперь все зависит не от нас. Нам нужно дождаться матча «Реала» с «Эспаньолом», так что от нас это не зависит. Важно завоевать титул, и мы будем праздновать, когда сможем это сделать, — приводит слова Флика AS.

Позже, на пресс-конференции, Флик пошутил о том, будет ли он смотреть матч «Реал» Мадрид — «Эспаньол»: «Не знаю. Может, пойду с женой посмотреть на фокусника Маго Попа».

Отметим, в следующем туре «Барселона» и «Реал» сойдутся в очном «эль класико», который пройдёт в Барселоне. «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 74 очка, располагается на второй строчке.

