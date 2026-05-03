ЦСКА показал эмоциональную речь Челестини в раздевалке после поражения от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини эмоционально обратился к игрокам команды после поражения в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Сейчас восстанавливаемся. Надо опять подниматься. В среду у нас ещё один бой. 15 минут второго тайма были крайне важные. Нельзя, чтобы нам два гола в этот промежуток забивали. Я вам говорил, выдержите мне 10-15 минут второго тайма только и мы победим тогда. 55-я минута, забивают. Ребята, надо умирать на поле. Любая подача, любая борьба, любое единоборство, надо всё отдавать, иначе они побеждают нас. У них огромное качество есть. Если мы им сантиметр дадим – они нам забьют. Сейчас восстанавливаемся. В среду нас еще один бой ожидает», — сказал Челестини в раздевалке клуба.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.