Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА показал эмоциональную речь Челестини в раздевалке после поражения от «Зенита»

ЦСКА показал эмоциональную речь Челестини в раздевалке после поражения от «Зенита»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини эмоционально обратился к игрокам команды после поражения в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Сейчас восстанавливаемся. Надо опять подниматься. В среду у нас ещё один бой. 15 минут второго тайма были крайне важные. Нельзя, чтобы нам два гола в этот промежуток забивали. Я вам говорил, выдержите мне 10-15 минут второго тайма только и мы победим тогда. 55-я минута, забивают. Ребята, надо умирать на поле. Любая подача, любая борьба, любое единоборство, надо всё отдавать, иначе они побеждают нас. У них огромное качество есть. Если мы им сантиметр дадим – они нам забьют. Сейчас восстанавливаемся. В среду нас еще один бой ожидает», — сказал Челестини в раздевалке клуба.

Права на видео принадлежат РФС.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

Материалы по теме
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android